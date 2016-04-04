Фірсов подаватиме позов до ЄСПЛ, якщо ВАСУ не поновить його депутатські повноваження

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам біля будівлі ВАСУ перед поданням позову.

"Я буду подавати до Вищого адміністративного суду. Ось зараз несу цей позов, великий позов, ретельно продуманий і перевірений. Після того як суд ухвалить рішення, якщо він ухвалить незадовільне рішення, я подаватиму до Європейського суду з прав людини", - зазначив Фірсов.

Він зауважив, що у його позові двоє відповідачів - партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" та Центральна виборча комісія.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Микола Томенко та Фірсов вийшли з фракції БПП через незгоду з її діями.

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25 березня з'їзд партії БПП "Солідарність" ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень Томенка і Фірсова у зв’язку з виходом зі складу парламентської фракції.

28 березня ЦВК на підставі рішення партійного з’їзду визнала обраними та зареєструвала народними депутатами від БПП Олександра Бригинця і Дмитра Білоцерковця замість Томенка та Фірсова.

Стаття 81 Конституції передбачає, зокрема, що у разі невходження народного депутата, обраного від партії, до складу депутатської фракції цієї партії або виходу народного депутата зі складу такої фракції, його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної партії з дня прийняття такого рішення.

Водночас в Україні немає закону, що передбачає процедуру припинення депутатських повноважень, зокрема, за вихід із фракції, що була сформована відповідною політичною партією.

2 квітня Томенко заявив, що оскаржив у Вищому адмінсуді рішення партії БПП "Солідарність" про позбавлення його депутатських повноважень.