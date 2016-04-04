Наступ на "бурштинову мафію": нардеп повідомив про звільнення глави поліції Рівненської області
Сергія Максимова звільнено з посади керівника поліції Рівненської області.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Олег Ляшко.
"Щойно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив Сергія Максимова з посади керівника поліції Рівненської області. Ми продовжуємо наступ на бурштинову мафію", - зазначив депутат.
Щойно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив Сергія Максимова з посади керівника поліції Рівненської області. Ми продовжуємо наступ на бурштинову мафіюОпубликовано Олегом Ляшко 4 апреля 2016 г.
Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок зіткнення з копачами бурштину, яке відбулося 30 березня в Сарненському районі, семеро правоохоронців потрапили до лікарні.
Згодом з'явилося відео останньої сутички бурштинокопачів із поліцією на Рівненщині, після якої було кілька легкопоранених камінням поліцейських.