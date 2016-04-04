Наступ на "бурштинову мафію": нардеп повідомив про звільнення глави поліції Рівненської області

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Олег Ляшко.

"Щойно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив Сергія Максимова з посади керівника поліції Рівненської області. Ми продовжуємо наступ на бурштинову мафію", - зазначив депутат.

Щойно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив Сергія Максимова з посади керівника поліції Рівненської області. Ми продовжуємо наступ на бурштинову мафію Опубликовано Олегом Ляшко 4 апреля 2016 г.

Нагадаємо, у Рівненській області внаслідок зіткнення з копачами бурштину, яке відбулося 30 березня в Сарненському районі, семеро правоохоронців потрапили до лікарні.

Згодом з'явилося відео останньої сутички бурштинокопачів із поліцією на Рівненщині, після якої було кілька легкопоранених камінням поліцейських.