"Самопоміч" ініціює створення ТСК для розслідування "офшорного скандалу"
Фракція "Самопоміч" у Верховній Раді ініціює створення тимчасової слідчої комісії для розслідування офшорного скандалу, в якому "засвітився" президент України Петро Порошенко.
Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в офіційному Twitter політсили.
"Фракція "Самопоміч" ініціює створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді для об’єктивного розслідування "офшорного скандалу", - йдеться у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко заявляє, що прокуратура не бачить "складу злочину" в інформації про нібито офшори президента Петра Порошенка.
У НАБУ також заявили, що не мають наміру розпочинати розслідування щодо активів Порошенка, бо він "не є особою, підслідною НАБУ", натомість стосовно інших осіб бюро вже "проводить аналітичну роботу".
Нагадаємо, двадцять осіб, пов'язаних з Україною, стали фігурантами гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів.