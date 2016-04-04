"Самопоміч" ініціює створення ТСК для розслідування "офшорного скандалу"

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в офіційному Twitter політсили.

"Фракція "Самопоміч" ініціює створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді для об’єктивного розслідування "офшорного скандалу", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПрізвище Гонтаревої потрапило у офшорний скандал - розслідування

Як повідомляв УНІАН, прокурор Генеральної прокуратури України Владислав Куценко заявляє, що прокуратура не бачить "складу злочину" в інформації про нібито офшори президента Петра Порошенка.

У НАБУ також заявили, що не мають наміру розпочинати розслідування щодо активів Порошенка, бо він "не є особою, підслідною НАБУ", натомість стосовно інших осіб бюро вже "проводить аналітичну роботу".

Нагадаємо, двадцять осіб, пов'язаних з Україною, стали фігурантами гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів.