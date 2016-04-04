Конфлікт у Нагірному Карабасі: В Баку заявили про знищення 170 вірменських солдатів за кілька годин
17:54, 04 квітня 2016Політика
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Міноборони Азербайджану заявило про знищення за останні години 12 одиниць бронетехніки і близько 170 солдатів ЗС Вірменії на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.
REUTERS
"В останні години ми приймаємо відповідні заходи на вірменські провокації. Вбито 170 військовослужбовців, знищено 12 одиниць бронетехніки. В результаті точкових ударів ЗС Азербайджану вірмени панічно відступають, кидаючи на полі бою зброю", - цитує РИА Новости керівника прес-служби Міноборони Азербайджану Вагіфа Дяргахли.
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Як повідомляв УНІАН, щонайменше 33 людини загинули і понад 200 отримали поранення в результаті зіткнень в Нагірному Карабасі, йдеться у звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань.
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