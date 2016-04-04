Азербайджан заявляє про знищення вірменського командно-штабного пункту
12:40, 04 квітня 2016Світ
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Міністерство оборони Азербайджану розповсюдило повідомлення про знищення командно-штабного пункту противника в Нагірному Карабасі, і про загибель ряду офіцерів, включаючи генералів і полковників вірменської армії.
REUTERS
«Точним ударом у відповідь, нанесеним азербайджанськими військами, знищено командно-штабний пункт збройних сил Вірменії, який діяв на окупованих азербайджанських територіях. В результаті вбито велику кількість військовослужбовців супротивника, включаючи офіцерів у званні генерал і полковник», — йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, щонайменше 33 людини загинули і понад 200 отримали поранення в результаті зіткнень в Нагірному Карабасі, йдеться у звіті Управління ООН з координації гуманітарних питань,
Бойові сутички на лінії розмежування в зоні Нагірного Карабаху почалися в ніч з 1 на 2 квітня.
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