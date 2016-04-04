Антикорупційним відомствам доручили опрацювати "панамські документи" - Холодницький

За їхніми результатами буде вирішено відкривати кримінальне провадження, повідомив "112 Україна" головний антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

"Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР для початку кримінального провадження. Я думаю, що треба розбиратися, оскільки часто буває так, що все, що вибухає, як бомба, потім виявляється, що правда десь посередині", - зазначив він.

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Крім того, Холодницький заявив, що треба проаналізувати всі дані, і коли буде зібрана інформація, тоді і давати правову, юридичну і моральну оцінку діям осіб.

Раніше НАБУ повідомляло, що не має наміру починати розслідування щодо активів чинного президента Петра Порошенка, бо той "не є особою, підслідною НАБУ", водночас щодо інших осіб бюро вже "проводить аналітичну роботу".

У свою чергу в ГПУ заявили, що прокуратура не бачить "складу злочину" в інформації про нібито офшори президента Петра Порошенка.