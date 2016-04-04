Протести в Одесі проти призначення Стоянова: активісти досі блокують адмінбудівлю прокуратури (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, біля прокуратури, на перетині вулиць Дерибасівської та Пушкінської, перебуває близько 100 осіб. Вони заблокували входи до будівлі шинами, великим сміттєвим баком і ланцюгами.

Біля центрального входу встановлена імпровізована сцена, з якої виступають відомі в місті громадські діячі. При цьому використовується гучномовець. Приміром, Аліна Подолянка зачитувала інформацію з Інтернету про те, що прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко заявив про те, що "не бачить причин для звільнення Стоянова". Це викликало обурення учасників акції протесту.

Відомий в Одесі громадський діяч Сергій Сарафанюк заявив, що колишній генпрокурор України Віктор Шокін порушив законодавство України, не звільнивши 29 березня відновленого на посаді судом Стоянова, оскільки останній "потрапить під люстрацію".

Сарафанюк зачитав своє офіційне звернення до прокуратури, в якому вимагає притягнути Шокіна до кримінальної відповідальності. Активіст підкреслив, що найближчим часом направить цей документ у правоохоронні органи.

Протестувальники також періодично співають Гімн України і скандують: "Слава нації, смерть ворогам!", невтішні висловлювання на адресу президента РФ Володимира Путіна тощо. Деякі б'ють по металевій бочці.

Вікна на перших поверхах будівлі прокуратури активісти хрест-навхрест заклеїли малярським скотчем, у великому сміттєвому баку – прапор "новоросії", біля парадного входу – табличка "туалет".

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Як повідомляв УНІАН, із вечора 30 квітня в центрі Одеси, під будівлею прокуратури області, проходить акція протесту проти призначення Стоянова прокурором Одеської області. З ранку 4 квітня входи до будівлі заблоковані активістами.

30 березня заступник генерального прокурора Роман Говда представив Миколу Стоянова керівному складу прокуратури Одеської області як керівника цього наглядового відомства. У прес-службі Генеральної прокуратури повідомили, що Стоянов відновлений на посаді прокурора Одеської області, на виконання рішення Одеського окружного адміністративного суду, наказом генпрокурора від 29 березня.

Стоянов уже був прокурором Одеської області. Його призначив на цю посаду в травні 2014 року тодішній генпрокурор Олег Махніцький. Наступний генпрокурор Віталій Ярема звільнив Стоянова з посади прокурора Одеської області.

До цього часу прокурором області був Давід Сакварелідзе, якого Шокін звільнив 29 березня, в день голосування у ВР за його відставку з посади генпрокурора.

Сакварелідзе заявив, що причиною його звільнення з посади заступника генерального прокурора – прокурора Одеської області стала його боротьба з корупцією в прокуратурі.