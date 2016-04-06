Порошенко виключив застосування сили для звільнення анексованого Криму від окупантів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу в Японському національному прес-клубі.

«В будь-якому разі не можна, коли існує якийсь міжнародний конфлікт, вирішувати його за допомогою військової сили, оскільки це може призвести до більш загрозливих наслідків. Слід використовувати мову дипломатії для того, щоб вирішити або нові, або старі проблеми», - заявив глава держави.

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«Ми ніколи не вказували, що ми будемо використовувати мову сили та насильства заради того, щоб звільнити Крим, але ефективний механізм глобальної координації зусиль зможе допомогти нам знайти рішення цієї складної проблеми», - додав президент.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що Україна може завоювати розум кримчан лише запровадженням успішних реформ.