Гройсман про відставку Яценюка: Гідний вчинок

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив: “Як ви знаєте, вчора прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк подав у відставку. І я розумію, що це був такий виважений і гідний вчинок”.

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“Можливо, і не простий, але той, який заслуговує поваги”, - додав Гройсман.

За його совами, перед українським парламентом стоїть питання про формування нової коаліції, яка здатна сформувати “новий реформістський уряд, обрати прем'єр-міністра, забезпечити незворотність європейської інтеграції...”.

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За його словами, важливо, щоб було відновлено економічне зростання.

Гройсман наголосив, що відповідальність зараз лежить “на плечах кожної політичної сили парламентської, кожної фракції. І я розраховую на те, що буде утворена коаліція, яка дозволить сформувати таким чином владу, щоб вона була ефективною і зможе відповідати на ті виклики, які на сьогоднішній день є”.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня Арсеній Яценюк заявив, що подає у відставку з посади прем'єр-міністра України.