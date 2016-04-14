Гройсман назвав корупцію, неефективність держуправління і популізм ключовими загрозами для України

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту він сказав: “Я не рвусь у прем'єр-міністри, я здатний сьогодні взяти разом з вами відповідальність за хід справ в Україні”.

Читайте такожРада призначила Гройсмана прем'єр-міністром

Гройсман наголосив, що в Україні існують три загрози. “Я розумію загрози, які стоять перед нами. Зокрема хотів би підкреслити три загрози: це корупція, це неефективність державного управління і це, шановні колеги, популізм”, - сказав голова ВР, виступаючи як кандидат на посаду прем’єр-міністра.

За його словами, це є “не меншою загрозою для України, ніж ворог на сході нашої країни”.

“Ми можемо скільки завгодно говорити з цієї трибуни, що любимо Україну, але якщо ми не будемо це підтверджувати власними зусиллями і результатами, то нам ніхто не буде довіряти”, - підкреслив Гройсман.

Читайте такожБПП узгодив із Гройсманом кандидатуру міністра енергетики - нардеп

Він закликав усіх присутніх в сесійній залі забути про “свій рейтинг”, а думати про те, як живе кожен “пересічний українець”.

“Є різниця між тим, що говорити про роботу, та її робити”, - підкреслив Гройсман.

“Я хочу присягнути в тому, що цей уряд, сформований у цій залі, буде нетерпимий до корупції, буде відповідально ставитись до тих завдань, які стоять перед Українською державою, буду все робити, щоб забезпечити стабілізацію нашої держави”, - запевнив Гройсман.