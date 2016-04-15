Порошенко, Меркель та Олланд закликали Кремль негайно звільнити Савченко

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів України, Німеччини та Франції, повідомляє прес-служба Порошенка.

"Петро Порошенко, Ангела Меркель і Франсуа Олланд звернули увагу на погіршення здоров’я Надії Савченко і закликали керівництво РФ негайно її звільнити, як це передбачено Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

Серед іншого, також у ході розмови було обговорено термін надання українцям безвізового режиму та результати нідерландського референдуму.

Читайте такожСавченко завтра продовжить сухе голодування вже без нагляду лікарів - адвокат

Довідка УНІАН. 22 березня Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновила сухе голодування, вимагаючи свого повернення до України.

5 квітня набув чинності вирок стосовно Савченко, і з цього дня її можуть етапувати до місця відбування покарання.