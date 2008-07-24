Єдиний центр вимагає виключити Жванію з парламентської фракції

Президія партії “Єдиний Центр” рекомендує народним депутатам-членам партії звернутися до голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” у Верховній Раді В’ячеслава КИРИЛЕНКА з пропозицією внести на розгляд фракції питання про виключення Давида ЖВАНІЇ з фракції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ЄЦ, про це йдеться у рішенні Президії партії.

«Останнім часом заяви і поведінка Д.ЖВАНІЇ все більше суперечать етико-моральним принципам діяльності політика», – зазначено в документі.

На думку членів Президії ЄЦ, про це свідчать “неодноразові ганебні та агресивні випади Д.ЖВАНІЇ на адресу Президента Віктора ЮЩЕНКА та його рідних”, “зухвала поведінка щодо інститутів державної влади”, правоохоронних органів, які виконують службові обов’язки.

Члени Президії ЄЦ вважають, що Д.ЖВАНІЯ свідомо йде на провокації, і переконані, що його поведінка “носить ознаки дій, що підпадають під статті Кримінального кодексу України”.

"Такі дії Д.ЖВАНІЇ не лише шкодять парламентській фракції НУ-НС і репутації політичних сил, які входять до неї, а й підривають авторитет владних інститутів України в очах українського суспільства», – йдеться у рішенні Президії ЄЦ.

Крім того, в цій партії вважають справжньою причиною таких дій Д.ЖВАНІЇ те, що він “виконує роль «слухняного гвинтика» в брудній кампанії щодо дискредитації глави держави».