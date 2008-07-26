Ющенко оголосив догану 48 головам райдержадміністрацій
16:59, 26 липня 2008Політика
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...за значні недоліки в роботі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану 48 головам районних державних адміністрацій за значні недоліки в роботі.
Відповідне Розпорядження глави держави № 238/2008-рп розміщено на офіційному сайті Президента.
Причиною доган став незадовільний стан реалізації державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та за результатами Всеукраїнського зібрання в рамках постійно діючого Форуму «Влада і бізнес - партнери», що відбулося 3 липня 2008 року.
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