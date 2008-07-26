Ющенко оголосив догану 48 головам райдержадміністрацій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оголосив догану 48 головам районних державних адміністрацій за значні недоліки в роботі.

Відповідне Розпорядження глави держави № 238/2008-рп розміщено на офіційному сайті Президента.

Причиною доган став незадовільний стан реалізації державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності та за результатами Всеукраїнського зібрання в рамках постійно діючого Форуму «Влада і бізнес - партнери», що відбулося 3 липня 2008 року.