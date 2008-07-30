Шандра: держава не може брати на себе відшкодування таких збитків

Уряд не планує запроваджувати обов`язкове страхування майна на випадок стихійного лиха.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Нам справді потрібно виходити на розвиток цивілізованого ринку страхування, щоб були нормальні страхові процедури. Держава не може брати на себе відшкодування такого збитку», - сказав В.ШАНДРА.

Міністр вважає, що необхідно активізувати добровільне страхування майна на випадок надзвичайних ситуацій. «Ми не готові зараз говорити, що таке страхування має відбуватися у обов`язковому порядку, але потрібно вживати якісь заходи, щоб страхування від стихії здійснювалося», - додав В.ШАНДРА.