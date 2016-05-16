ЦВК призначила на 17 липня вибори нардепа замість померлого Єремеєва

Як повідомляє прес-служба ЦВК, відповідне рішення було ухвалено під час сьогоднішнього засідання комісії.

«У зв’язку з достроковим припиненням з підстав, передбачених Конституцією України, повноважень народного депутата Ігоря Єремеєва, обраного в одномандатному виборчому окрузі №23 (Волинська область), комісія призначила проміжні вибори народного депутата України в цьому виборчому окрузі на неділю, 17 липня 2016 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виборчий процес з цих виборів починається з дня, наступного після дня опублікування цієї постанови.

Нагадаємо, ще 26 липня 2015 року, перебуваючи на Волині, в результаті падіння з коня Єремеєв отримав закриту черепно-мозкову травму та був шпиталізований у тяжкому стані.

12 серпня, не приходячи до тями, Єремеєв помер у лікарні Цюриха (Швейцарія).

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Довгий час довибори в окрузі №23 не оголошувалися, бо для цього ЦВК необхідно було свідоцтво про смерть Єремєєва, однак воно не надходило в комісію, а самі члени Центрвиборчкому, в тому числі з етичних міркувань, не замовляли його.

Округ №23 включає Камінь-Каширський, Ківерцівський, Любешівський та Маневицький райони з розташуванням окружної виборчої комісії у селищі Маневичі.