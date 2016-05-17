Гройсман заборонив перекривати дороги під час свого візиту до Одеси

Про це Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

"Прочитав, що одеська поліція попередила водіїв, що завтра їх чекають обмеження руху через мій приїзд! Хочу у свою чергу попередити одеську поліцію: не проявляйте "совкових" ініціатив", - йдеться в повідомленні.

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"Якщо я дізнаюсь про перекриття доріг, евакуацію машин та інші нісенітниці, то комусь з керівництва одеської поліції доведеться прощатися з посадами. Давайте врешті-решт змінювати нашу психологію", - наголосив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні, 17 травня, відвідає з робочою поїздкою Одесу.