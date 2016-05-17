Гройсман заборонив перекривати дороги під час свого візиту до Одеси
02:29, 17 травня 2016Політика
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попередив поліцію Одеси не виявляти «совкових ініціатив», пов'язаних із обмеженнями руху автошляхами через його приїзд до міста.
Гройсман заборонив перекривати дороги під час свого візиту до Одеси / фото: УНІАН
Про це Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.
"Прочитав, що одеська поліція попередила водіїв, що завтра їх чекають обмеження руху через мій приїзд! Хочу у свою чергу попередити одеську поліцію: не проявляйте "совкових" ініціатив", - йдеться в повідомленні.
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"Якщо я дізнаюсь про перекриття доріг, евакуацію машин та інші нісенітниці, то комусь з керівництва одеської поліції доведеться прощатися з посадами. Давайте врешті-решт змінювати нашу психологію", - наголосив прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні, 17 травня, відвідає з робочою поїздкою Одесу.
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