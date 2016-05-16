Гройсман завтра відвідає Одесу

Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, Гройсман ознайомиться з ходом проведення поточних середніх ремонтних робіт на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-28 "Одеса - Южне", а також з роботою і характеристиками пересувного габаритно-вагонного комплексу.

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У програмі поїздки - участь у відкритті лабораторно-виробничого комплексу компанії "Інтерхім", ознайомлення з її виробничими потужностями і участь у нараді з проблемних питань розвитку вітчизняної фармакологічної галузі.

Також заплановано огляд будівництва та ознайомлення з перспективами створення нового митного терміналу, з виробничими потужностями Одеського морського торговельного порту і відвідування Центру надання адміністративних послуг.