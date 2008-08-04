Ющенко: половина пошкоджених будинків не була зареєстрована в БТІ

Близько половини пошкоджених внаслідок стихійного лиха житлових будинків в Західній Україні не були офіційно зареєстровані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час відвідування найбільш постраждалого від повені с. Чорногузи в Чернівецькій області в рамках своєї робочої поїздки на Буковину.

Спілкуючись із жителями села, В.ЮЩЕНКО поінформував їх про заходи, що вживаються державою для ліквідації наслідків екологічної катастрофи, зокрема в їхньому селі та в усіх 6 постраждалих від повені областях.

Президент запевнив селян, що за 4 місяці їхні помешкання будуть відновлені, при цьому він зауважив, що для реалізації цих планів вже розроблений відповідний генеральний план та виділені необхідні кошти.

Однак В.ЮЩЕНКО наголосив, що від місцевих жителів також вимагається організованість, чітка визначеність своїх планів щодо відновлення життєдіяльності та дотримання порядку і законності.

Як приклад, Президент зазначив, що зараз, коли вирішується питання про виділення громадянам компенсаційних коштів, виявляється, що близько половини пошкоджених, зруйнованих житлових будинків свого часу будувалися без будь-яких дозволів та погоджень із органами місцевої влади, БТІ зокрема.

Під час зустрічі з жителями с. Чорногузи В.ЮЩЕНКО також зауважив, що «все найгірше вже позаду, ми усе подолаємо».

Наразі в рамках відвідування с. Чорногузи Президент прибув на один з виділених майданчиків для побудови на ньому нового житла для селян замість знищеного стихією.