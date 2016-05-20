ВР сьогодні розгляне законопроект щодо відкликання депутатів місцевих рад (наживо)
10:09, 20 травня 2016Політика
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Верховна Рада сьогодні планує розглянути в другому читанні законопроект про внесення змін до закону “Про статус депутатів місцевих рад” (щодо відкликання депутатів місцевих рад) (№3693).
Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному засідання.
Крім того, заплановано схвалити заходи щодо відзначення 75-річчя з дня народження Богдана Ступки, а також розглянути проект постанови про скасування рішення парламенту щодо ухвалення закону, який визначає, що радіо- і відеопродукція Росії не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.
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Серед іншого розглядатимуться питання місцевого самоврядування, зокрема щодо органів самоорганізації населення.
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