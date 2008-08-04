Міністрові з надзвичайних ситуацій бракує реальних повноважень

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій і в справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Володимир ШАНДРА виступає за надання МНС реальних повноважень і можливості діяти оперативно і незалежно.

Про це він сказав в інтерв`ю «Главреду».

«МНС потрібно надати реальні повноваження і можливість діяти оперативно і незалежно», - сказав міністр.

Він навів приклад, що в МНС немає оперативного резервного фонду, який дозволив би відразу розпочати роботи в разі надзвичайної ситуації. «Скажімо, у наших російських колег є всі ресурси, зокрема й фінансовий резерв, який дозволяє їм протягом 72 годин діяти автономно, відразу ж підтягти до місця події всі необхідні засоби, а вже потім – звітувати за витрачені кошти або залучати резерви федерального рівня. Ми ж спочатку маємо довести, що це справді надзвичайна ситуація, а потім уже виділяються гроші, підраховуються витрати», - сказав В.ШАНДРА.

Він також зазначив, що до МНС завжди ставилися і фінансували за залишковим принципом. «І я сподіваюся, що зараз вдасться привернути увагу до фінансового і матеріального забезпечення як міністерства, так і системи цивільного захисту в цілому», - сказав В.ШАНДРА, додавши, що потрібно налагодити ефективні комунікації між усіма ланками цієї системи – починаючи від місцевих адміністрацій, і закінчуючи керівництвом на чолі з прем`єр-міністром.

Відповідаючи на запитання про те, що повінь у Західній Україні показала, наскільки не готова держава до подібних стихійних лих, В.ШАНДРА зазначив, що це пов`язано з тим, що країна живе «політичними змаганнями». «Не вистачає ні часу, ні сили для того, щоб задуматися, що таке безпека життя людини, що живе в зоні техногенних і природних катастроф», - додав він.

За словами В.ШАНДРИ, з першого дня своєї роботи на посаді міністра він наполягає на тому, що потрібно запобігати надзвичайним ситуаціям. «Наша ж система реагування розрахована скоріше на ліквідацію наслідків», - сказав він. При цьому міністр додав, що для запобігання надзвичайним ситуаціям необхідна відповідна законодавча база.