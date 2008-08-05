Жванії дають зрозуміти, що у нього немає шансів, бо він не Далай-лама

Головне слідче управління Генеральної прокуратури спокійно ставиться до наміру народного депутата Давида ЖВАНІЇ виступити з трибун європейських парламентів.

Про це пише видання «Коммерсант» (№ 134 від 5 серпня 2008 року).

«Це його право – хай скаржиться. Ми розслідуємо кримінальну справу, а його право, якщо він із чимось не згоден, звертатися до суду або інших інстанцій», - сказав начальник Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Петро КОВАЛЬ.

Водночас голова парламентського комітету у закордонних справах Олег БІЛОРУС (БЮТ) сумнівається, що Д.ЖВАНІЇ буде надано таке право. «Я сумніваюся, що парламенти цих країн нададуть йому парламентську трибуну для заяви – йому просто порадять звернутися до міжнародних судових правозахисних органів», - сказав він.

Скептично ставляться до наміру Д.ЖВАНІЇ зробити публічну заяву перед депутатами і в Посольстві Франції. "Буває таке, що іноземці виступають у парламенті, але тільки Президенти, прем`єр-міністри, голови парламентів інших країн, королі або ж відомі релігійні постаті, наприклад, Далай-лама або Патріарх ВАРФОЛОМІЙ», - сказала прес-аташе Посольства Франції в Україні Фані ГРЕКО. «Але я сумніваюся, що депутат ЖВАНІЯ зможе виступити, тому що, якщо його запросять, це означатиме, що Франція офіційно підтримує і його, і все те, що він говорить", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Давид ЖВАНІЯ звернувся з листами до парламентів низки країн Європи з проханням надати можливість виступити з приводу його політичного переслідування в Україні.