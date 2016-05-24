Скандал з "Миротворцем": в ЄС закликали Авакова належно розслідувати "злив" даних журналістів

Про це йдеться у коментарі Представництва ЄС в Україні, оприлюдненому у Facebook.

Зазначається, що Томбінський і Вайль зустрілися з Аваковим і зробили заяву, у якій "вони закликали правоохоронні органи України вдатися до необхідних кроків, аби гарантувати, що усі особисті дані журналістів, оприлюднені на сайті "Миротворець", вилучені. Також вони закликали вжити заходів, аби цей контент більше не публікувався".

"Вони наполегливо попросили українську владу надати необхідний захист усім журналістам, яких було викрито у цьому списку, – особливо, зважаючи на те, що низка з них вже отримала погрози", - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, Томбінський і Вайль "закликали правоохоронні органи України провести належне розслідування".

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій ДНР. У цій базі даних міститься 4068 імен.

Журналістська спільнота висловила обурення такими діями.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом обнародування в Інтернеті особистих даних журналістів.

Крім того, 24 травня скандальний сайт "Миротворець" опублікував на своєму сайті список журналістів, які нібито співпрацюють з країною-агресором. До цього переліку співробітників ЗМІ потрапив й кореспондент УНІАН в РФ Роман Цимбалюк.