МЗС про вирок Карпюкові та Клиху: доказ того, що в Росії відсутнє незалежне правосуддя

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із винесенням Верховним судом Чеченської Республіки чергового ганебного політизованого вироку у справі громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Їх засудили до 22,5 та 20 років позбавлення волі за сфабрикованими обвинуваченнями в участі у бойових діях в м.Грозний у період 1994-1995 рр. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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«Справа проти наших співвітчизників є апогеєм продовження російською владою політичного переслідування громадян України з активною проукраїнською громадянською позицією в умовах триваючої агресії з боку Російської Федерації проти України», - зазначається в заяві МЗС.

Російська сторона неприховано демонструвала замовний характер справи – докази сторони захисту та свідчення рідних незаконно ув’язнених українців систематично відхилялися, а щодо Миколи Карпюка та Станіслава Клиха неодноразово застосовувалися у ході слідчих дій тортури та інші заборонені методи дізнання.

Протягом усього часу утримання українців чинилися незаконні перешкоди щодо їх відвідання консульськими посадовими особами України, грубо порушувались норми міжнародного права.

«Цей вирок є черговим беззаперечним доказом того, що в сучасній Росії відсутнє незалежне правосуддя», - сказано в заяві.

Тому МЗС України вимагає від російської сторони негайного скасування цього протиправного рішення та звільнення Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. «Вимагаємо також звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України, які є політичними заручниками та жертвами російської агресії проти України», - підкреслюється в заяві.