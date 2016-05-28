Екс-генсек НАТО Расмуссен прокоментував своє призначення радником Порошенка

Як повідомив Расмуссен у Twitter, він радий прийняти рішення Порошенка про своє призначення його радником.

"Робитиму все від мене залежне для підтримання безпеки, економічних реформ та зміцнення зв'язків з ЄС", - заявив Расмуссен. Читайте такожРасмуссен: потрібно посилити кордони НАТО так, щоб Росія навіть не думала про те, щоб на когось напасти Як повідомляв УНІАН, вчора президент України Петро Порошенко призначив колишнього генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена своїм позаштатним радником.