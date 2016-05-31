Пайєтт заявляє, що працюватиме в Україні ще кілька місяців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі посольства США в Україні. «Я не знаю, скільки ще пробуду в Україні, але обіцяю що це буде принаймні ще кілька місяців. Я чекаю на зустрічі з деким з вас у місцях вашого перебування під час моїх наступних подорожей країною», - сказав Джеффрі Пайєтт під час складання присяги волонтерами 49-ї групи Корпусу миру США.

Читайте такожПолітика США щодо України не зміниться після виборів президента - Пайєтт

У своєму вступному слові дипломат нагадав, що в Україні він вже працює майже три роки.

Як зазначив Джеффрі Пайєтт, раніше він ніколи не брав участі у церемонії зі складання присяги волонтерами Корпусу миру США, однак, мав можливість відвідати та зустрітися з декількома волонтерами, які працюють в Україні, для прикладу, у Дніпрі, Львові та Дрогобичі.

Посол розповів, що коли в Україні розпочалися події Майдану, США були змушені відкликати своїх волонтерів. На переконання дипломата, сьогоднішня церемонія є великим кроком на шляху відновлення роботи Корпусу миру в Україні, яка є однією з найбільших та найуспішніших програм у світі.

«Після сьогоднішньої присяги, ми матимемо близько 150 волонтерів по всій Україні, і ще більше 100 прибудуть у вересні», - заявив посол.

18 травня президент США Барак Обама оголосив про свій намір призначити Марі Йованович послом США в Україні, а Пайєтта - послом США у Греції. 20 травня Обама направив на розгляд Сенату США нові кандидатури на призначення послами в інших країнах, і зокрема кандидатуру Йованович для призначення послом в Україні.

Як зповідомляв УНІАН, у грудні 2015 року 55 американців-волонтерів Корпусу миру США розпочинають роботу в Україні та сприятимуть розвитку її громад та економіки.

Довідка УНІАН. Корпус миру є американською урядовою організацією, що сприяє зміцненню миру та дружби між людьми різних національностей і культур. Здійснюючи діяльність у більш як 170 країнах, організація розпочала співпрацю з Україною в 1992 році.