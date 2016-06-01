Рада не захотіла створювати ТСК з розслідування офшорного скандалу

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосувало 108 із 245 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У проекті йдеться, що ТСК створюється з метою здійснення парламентського контролю за станом забезпечення неупередженого та прозорого розслідування інформації щодо наявності офшорних компаній у президента України Петра Порошенка, голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, міністра фінансів Олександра Данилюка та інших вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на підставі даних, оприлюднених засобами масової інформації.

Відповідно до проекту постанови, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України, інші органи влади, установи та організації незалежно від форм власності мають забезпечити додержання законів "Про статус народного депутата України", "Про комітети Верховної Ради України", "Про державну таємницю" щодо доступу членів Тимчасової слідчої комісії до інформації, матеріалів і документів, що стосуються основного завдання діяльності ТСК.

Пропонувалося затвердити склад комісії у кількості 19 народних депутатів.

Головою ТСК планувалося обрати народного депутата Олега Ляшка (фракція Радикальної партії), заступником голови народного депутата Ігоря Луценка (фракція "Батьківщина").

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У пояснювальній записці до проекту йдеться, що "Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував масштабне розслідування про офшорні компанії, що використовуються впливовими людьми для ухилення від сплати податків".

При цьому в розслідуваннях йдеться про угоди й офшори 12 діючих і колишніх президентів країн, більш як 120 бізнесменів та 29 найбагатших людей зі списку Forbes.

Також повідомляється, що загальна кількість громадян у розслідуванні, пов'язаних з Україною, сягає 20-ти, "де, зокрема згадувалося і прізвище голови Національного банку України Гонтаревої та надавалися дані про статки та бізнес-проекти в офшорних зонах як її особисто, так і членів її родини, що негативно впливає на міжнародний імідж України та підриває довіру суспільства до такої інституції як Національний банк України. Разом з тим, ім’я голови Національного банку України Гонтаревої тісно пов’язано з президентом України Порошенком", - йдеться в пояснювальній записці.

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Також у ній сказано, що ще один із фактів прояву корупції у великих масштабах виявився після оприлюднення декларації новопризначеним міністром фінансів. "За інформацією, наданою ЗМІ, міністр фінансів України Данилюк досі формально залишається директором у трьох компаніях - дві компанії на Кіпрі (Rurik Real Estate Investment та CEE Investment&Advisory LLP) та одна на Кайманових островах. Про це повідомив сам Данилюк на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що залучив юристів для перевірки компаній групи, в якій працював під час проживання в Англії", - сказано в пояснювальній записці. Крім того, йдеться, що впродовж п’яти років Данилюк як держслужбовець найвищого рангу заповнював декларації, але в "жодній з них за останні п’ять років він не вказав три офшорні компанії, якими володіє".

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня фракція Радикальної партії виступила з вимогою створити у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію з розслідування ситуації з офшорами та почати процедуру імпічменту президента України Петра Порошенка.

3 квітня були оприлюднені так звані "панамські документи" про використання офшорів багатьма впливовими політиками світу, в яких в тому числі згадувався Порошенко. У цей же день українські ЗМІ повідомили, що Порошенко заснував три офшори для реструктуризації активів кондитерської корпорації Roshen, засновником якої він є.

Одразу після цього фінансові радники Порошенка повідомили, що Roshen переданий в траст, і президент не має відношення до операційної діяльності цього активу, діяльності навколо цього активу, а також до процесів його продажу.

При цьому радники Порошенко наголосили, що траст виявився єдиним можливим інструментом, що дозволяє главі держави передати належні йому активи в управління або для подальшого продажу.

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Пізніше сам Порошенко пояснив, що офшорні компанії в Голландії, на Кіпрі та на Британських Віргінських островах були зареєстровані з метою передачі Roshen в управління інвестиційному банку Rotschild, а не з метою мінімізації податкових відрахувань.

"Моя країна знаходиться у стані війни. І ніхто не хоче купувати мої активи, особливо враховуючи той факт, що частина з них арештована і знаходиться на окупованих територіях і в Російській Федерації. Це (створення офшорної компанії для передачі активів в траст – ред.) абсолютно прозорий механізм, який використовується у всьому світі. Все дуже просто. Компанію зареєструвала на мою вимогу відома юридична фірма з чіткими цілями і дуже прозорою процедурою", - сказав Порошенко.

Довідка УНІАН. Згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), президент України Петро Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включаючи кондитерську корпорацію "Roshen", не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

У розпорядженні журналістів виявилися документи, одержані від юридичної фірми Mossack Fonseca у Панамі, яка надає послуги з реєстрації та ведення офшорних компаній.

За інформацією журналістів, цей крок дав змогу Порошенку уникнути сплати податків в Україні, а також зробити інвестиційно привабливими власні активи, насамперед корпорацію «Roshen».