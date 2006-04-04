Верховна Рада скасувала недоторканність депутатів місцевих рад

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” цей закон проголосували 296 народних депутатів із 382, зареєстрованих у залі.

Переважно не голосували депутати з фракції “Регіони України” (“за” - лише один голос), фракції СДПУ(о) та фракції «Відродження” (по 2 голоси “за”).

Як повідомив представник парламентського Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, Комітет, на підставі рішення Погоджувальної Ради напрацював узгоджений законопроект з низки аналогічних документів, в тому числі і від Президента України.

Ухваленим законом передбачається виключити п. 7 ст. 30 з Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», яка дозволяє порушити кримінальну справу проти депутата місцевої ради лише після рішення відповідної ради.

В той же час, в ст. 31 закону встановлюється спеціальний порядок притягнення до відповідальності депутатів. Зокрема, кримінальну справу проти депутата місцевої ради може порушити генеральний прокурор, заступник генпрокурора, прокурор АР Крим, прокурор області, прокурори міст Києва і Севастополя. При цьому, не пізніше, ніж наступного робочого дня, про це рішення має бути повідомлено відповідній раді.

Також закон передбачає, що рішення про взяття депутата під варту або під домашній арешт може прийматися виключно на підставі рішення суду. Суд так само повинен не пізніше наступного робочого дня повідомити про це відповідну раду.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня 2005 року Верховна Рада прийняла Закон України „Про внесення змін до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”, яким встановлюється недоторканність для депутатів місцевих рад.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово заявляв, що не підтримує ідею депутатської недоторканності. 5 жовтня він підписав Закон про внесення змін до Закон України "Про статус депутатів місцевих рад", а 7 жовтня вніс до Конституційного Суду України подання з проханням розглянути конституційність цього закону.

На скасуванні недоторканності депутатів місцевих рад наполягали також БЮТ, Українська народна партія та громадянська партія “Пора”.