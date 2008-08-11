Бойко: треба розслідувати постачання зброї з України до Грузії

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Юрій БОЙКО вважає, що Україна має зайняти в грузино-осетинському конфлікті більш зважену позицію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Депутат вважає необхідним для України зайняти сьогодні нейтральну позицію в грузино-осетинському конфлікті і утримуватися від заяв, які можуть сприйматися як конфліктні.

«Усі сторони конфлікту традиційно є дружніми Україні. Сьогодні ми повинні не підтримати одних проти інших, а допомогти виявити і покарати винних, незалежно від того, яку сторону вони представляли і представляють, за життя мирних людей, за килимні бомбардування із систем «Град», - вважає Ю.БОЙКО.

На його думку, на Україні лежить частка відповідальності за гуманітарну катастрофу в Грузії, оскільки Україна забезпечувала грузинську сторону озброєнням і амуніцією.

«Коли в гарячі точки здійснюються постачання зброї, всупереч міжнародним нормам, на підставі того, що хтось комусь кум, сват чи брат, постачальник зброї несе таку ж відповідальність за загибель людей, хай не юридичну, а моральну, як і самі сторони конфлікту», - заявив Ю.БОЙКО.

Ю.БОЙКО також заявив про намір закликати всіх українських парламентаріїв підтримати законопроект про законодавчу заборону постачань озброєнь у зони збройних конфліктів. «Вважаю, що таке рішення слід прийняти у вигляді закону, щоб ніхто з чинних чиновників не міг його обійти. Насамперед потрібно на законодавчому рівні ввести ембарго на постачання озброєння всім сторонам конфлікту в Грузії», – заявив депутат.

Крім того, Ю.БОЙКО вважає необхідним провести незалежне розслідування обставин постачань озброєнь у зону грузино-осетинського конфлікту та в інші «гарячі точки». «Це потрібно не для того, щоб покарати «стрілочників», а для того, щоб показати всім реальним ініціаторам цих дій – розслідування будуть, і прізвища називатимуться», – додав він.

Кажучи про перспективи нормалізації ситуації в зоні грузино-осетинського і грузино-абхазького конфліктів, Ю.БОЙКО заявив, що вважає за можливе це виключно на основі повернення на позиції, що існували на 6 серпня, плюс демілітаризація зони конфлікту як з грузинською, так і з осетинської та абхазької сторін.

«Я вважаю, що після відходу сторін на початкові позиції і демілітаризацію регіону слід створити спеціальну комісію ООН або ОБСЄ на зразок Гаазького трибуналу, яка провела б повне і незалежне розслідування злочинів проти людства і людяності, скоєних у зоні конфлікту. Ніякою територіальним спором не можна виправдати використання установок «Град» проти міста, в якому живуть мирні жителі», - заявив Ю.БОЙКО.