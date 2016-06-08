Дніпровська міськрада позбавила екс-прем'єра Лазаренка звання почесного громадянина міста

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення сьогодні на черговій сесії міськради проголосували 38 депутатів з 57, зареєстрованих у сесійній залі.

Депутати обгрунтували своє рішення тим, що екс-прем'єр-міністр України Лазаренко був засуджений судами США та Швейцарії за умисні злочини, пов'язані з переховуванням викрадених в Україні коштів.

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“Така людина не може бути почесним громадянином міста”, - наголосив у своєму виступі на сесії депутат Олександр Санжара.

Разом з цим іншим рішенням депутати присвоїли звання "Почесного громадянина міста Дніпра" посмертно колишньому головному режисеру Дніпровського театру опери та балету, народному артисту України Юрію Чайці. За дане рішення проголосували 53 депутати.

На сьогодні у Дніпрі нараховується 42 почесних громадянина міста.