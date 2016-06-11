Парубій не бачить можливості вирішення питання децентралізації на поточній сесії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу "112", відповідаючи на запитання щодо остаточного ухвалення змін до Конституції в частині децентралізації, де йдеться про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.

"Особисто я на сьогодні не бачу 300 голосів під ці зміни... Парадокс у тому, що 95% або навіть 99% цієї реформи викликають цілковите схвалення і в залі Верховної Ради України, і в українському суспільстві", - сказав спікер і додав, що питання децентралізації є однією з найбільш глобальних і важливих реформ для України, яка пройшла обговорення на всіх рівнях: українських та закордонних експертів, Венеціанської комісії.

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Водночас, Парубій нагадав, що пункт про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей "став предметом великої суспільної і політичної дискусії".

"Фактично, цей пункт на сьогодні не дає підстав говорити, що у залі є 300 голосів для ухвалення цих змін", - зазначив він.

Говорячи про можливість вилучення цього пункту між першим та другим читанням законопроекту, голова парламенту зауважив, що "юристи відповіли, що після першого читання неможливо змінити навіть кому до другого читання".

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"Ми опрацьовуємо інші різні юридичні варіанти, як можна було би вийти одночасно на реформу з децентралізації, яка б змогла отримати єдність у залі, а не протистояння, і яка могла би пройти в залі", - сказав спікер.

Парубій додав, що "ми налаштовані на те, щоб знайти компромісне формулювання з реформи децентралізації, і щоб була можливість набрати щодо нього 300 голосів".

"Але, на жаль, у найближчі тижні на цю сесію, а лишилося усього кілька тижнів..., станом на зараз я не бачу такої перспективи", - підсумував голова Верховної Ради.