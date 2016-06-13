Міністр оборони Німеччини назвала головні перешкоди для партнерства з Росією

Про це заявила міністр оборони ФРН Урсула фон дер Ляйєн в інтерв'ю виданню Die Welt, передає РБК-Україна.

"Між нашими країнами стоїть анексія Криму і конфлікт в східній Україні", - сказала міністр.

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За її словами, "насильницька анексія Криму є однозначним порушенням міжнародного права, чого світова громадськість не забуде".

Міністр вважає, що Євросоюзу і США потрібен діалог з Росією, яка є важливим áктором на міжнародній арені, в першу чергу в питанні боротьби з "Ісламським державою".

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" по його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і запровадили низку економічних санкцій проти РФ.