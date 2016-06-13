Магера прийшов на допит в Антикорупційну прокуратуру
Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера, який прийшов на допит у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), не виключає, що цей виклик може бути пов'язаний з тиском на членів ЦВК з метою провести вибори на окупованому Донбасі за нинішніх умов.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед візитом до прокуратури.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи не може бути виклик в САП тиском на нього у зв'язку з очікуваними кадровими змінами ЦВК, Магера зазначив: “Я не виключаю, що це кримінальне провадження з'явилося зараз не випадково, в тому числі може бути пов'язано зі змінами до складу ЦВК і бажанням деяких осіб провести вибори на Донбасі з урахуванням тих умов, що безпековий фактор досі не вирішено, і досі гинуть наші хлопці”, - сказав Магера.
Також він додав, що викликаний у статусі свідка і прогнозує, що допит триватиме 1,5-2 години.
Також Магера припустив, що, можливо, його допит пов'язаний з так званими “амбарними книгами” Партії регіонів.
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“Я не виключаю, що кримінальне провадження розслідується по тих заявах, що є в пресі відносно “амбарних книг” Партії регіонів. Але чи справді це так - буде відомо пізніше”, - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.
В інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців на суму майже 2 млрд доларів.
Голова СБУ Грицак заявив, що йому нічого не було відомо про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів, яку оприлюднив Трепак.