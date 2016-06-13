Магера прийшов на допит в Антикорупційну прокуратуру

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед візитом до прокуратури.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не може бути виклик в САП тиском на нього у зв'язку з очікуваними кадровими змінами ЦВК, Магера зазначив: “Я не виключаю, що це кримінальне провадження з'явилося зараз не випадково, в тому числі може бути пов'язано зі змінами до складу ЦВК і бажанням деяких осіб провести вибори на Донбасі з урахуванням тих умов, що безпековий фактор досі не вирішено, і досі гинуть наші хлопці”, - сказав Магера.

Також він додав, що викликаний у статусі свідка і прогнозує, що допит триватиме 1,5-2 години.

Також Магера припустив, що, можливо, його допит пов'язаний з так званими “амбарними книгами” Партії регіонів.

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“Я не виключаю, що кримінальне провадження розслідується по тих заявах, що є в пресі відносно “амбарних книг” Партії регіонів. Але чи справді це так - буде відомо пізніше”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.

В інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців на суму майже 2 млрд доларів.

Голова СБУ Грицак заявив, що йому нічого не було відомо про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів, яку оприлюднив Трепак.