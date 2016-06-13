Політики у виклику Магери на допит немає, також викликані Охендовський та Усенко-Чорна – Холодницький

Як передає кореспондент УНІАН, про це Холодницький сказав сьогодні у коментарі журналістам.

За його словами, Магеру викликано як свідка у справі так званих “амбарних книг” Партії регіонів.

“Прошу не політизувати, не розказувати про якийсь там політичний підтекст з приводу виборів на Донбасі. Є провадження, яке має бути розслідуване, і Антикорупційне бюро, і Антикорупційна прокуратура просто виконують свою роботу. Будуть викликатися люди і фігуранти тих “амбарних книг” та інші. Будуть викликатися всі, хто, на думку слідства, має бути допитаний”, - сказав Холодницький.

Також він додав, що до НАБУ викликано на допит голову ЦВК Михайла Охендовського та заступника голови ЦВК Жанну Усенко-Чорну.

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“Слідство триває. Я думаю, що будуть і підозри комусь вручені. На все свій час”, - підсумував антикорупційний прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 червня, Магера не виключив, що його виклик в НАБУ може бути пов'язаний з тиском на членів ЦВК з метою провести вибори на Донбасі за нинішніх умов.

Також Магера припустив, що, можливо, його допит пов'язаний з так званими “амбарними книгами” Партії регіонів.

30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. Він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців на суму майже 2 млрд доларів.