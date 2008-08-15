Яценюк порадив Генштабу РФ займатися портупеєю

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що засідання відповідної підкомісії Міждержавної українсько-російської комісії зніме всі інсинуації навколо Чорноморського флоту Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК заявив сьогодні в Сімферополі, відповідаючи на питання журналістів.

Зокрема, коментуючи заяву представників російського Генштабу про те, що кораблі ЧФ РФ не виконуватимуть указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про порядок перетину українського кордону, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «військових треба подалі тримати від будь-якої дипломатичної риторики». «Не їх (військових – УНІАН) справа коментувати законодавчі або нормативні акти. Для цього є Міністерство закордонних справ, воно розбереться. Вони хай портупеєю займаються, і хай займаються тим, щоб випадково не стріляли їхні кораблі в окремих регіонах», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Український спікер зазначив, що засідання Підкомісії Міждержавної українсько-російської комісії по Чорноморському флоту повинне прибрати «мінімальне політизування». «Для мене найголовніше – щоб Україну не втягували в будь-яку провокацію. Це питання номер один», - сказав голова ВР.

Він також не виключив, що на засіданні Верховної Ради України може обговорюватися ситуація і по ЧФ. При цьому спікер зазначив, що, швидше за все, якщо це буде, то буде в рамках обговорення загальної ситуації у зв`язку з кавказьким конфліктом.

Голова Верховної Ради України також заявив, що в питаннях Чорноморського флоту Україна керується відповідними договорами і законами. А.ЯЦЕНЮК, зокрема, зазначив, що умови перетину державного кордону України визначаються внутрішніми документами, і в цьому питанні наша країна діє «в тому обсязі, який передбачається законами і Конституцією України.

Спікер також сказав, що в рамках засідання по Чорноморському флоту можуть бути досягнуті домовленості щодо підписання угоди по флоту, в якій би враховувався ряд чинників, не врахованих в основній угоді по ЧФ.

При цьому А.ЯЦЕНЮК додав, що «це дуже складний шматок роботи». «Є велика політична складова, яку слід прибрати», - резюмував спікер.