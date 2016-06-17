Європейські експерти рекомендують залишити санкції проти РФ та надати Україні перспективу членства в ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідні рекомендації були підготовлені Центром європейської політики та представлені на конференції "Україна, Росія, ЄС. Ламаючи глухий кут у Мінському процесі" європейським політологом Грантом Костаньяном сьогодні у Брюсселі.

Костаньян констатував, що, зокрема, Росія не виконує Мінські домовленості у частині забезпечення режиму припинення вогню, відведенні важкого озброєння. "Це два дуже важливих пункти, і це - інструмент для Росії, щоб чинити тиск на ЄС, Захід, "нормандський формат" та Україну", - сказав він.

Іншими зобов'язаннями, які не виконуються Росією, політолог назвав передачу під контроль українській стороні державного кордону, виведення всіх військових підрозділів, найманців та роззброєння всіх незаконних угруповань.

Говорячи про виконання Мінських домовленостей Києвом, Костаньян зазначив, що Україні "важко" погодити модальність місцевих виборів на Донбасі, вирішити питання так званого спеціального статусу тимчасово окупованих територій, вирішити питання децентралізації та провести конституційну реформу.

"Якщо для Росії легко виконати її пункти, то для України це набагато складніше. Україна та Росія знаходяться дуже далеко один від одного у питанні, що має бути виконано першим. Для Росії - це конституційна реформа та вибори, і це те, що чітко було сказано Путіним. Для України перше питання про безпеку та територіальну цілісність", - деталізував він.

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У цьому зв'язку експерти розробили чотири рекомендацій. "Ми рекомендуємо зберігати санкції. Це - питання надійності ЄС та безпеки європейського континенту. Нам також необхідно провести нові переговори щодо Мінських домовленостей, які неможливо виконати у короткостроковій перспективі", - розповів Костаньян.

Експерти рекомендують почати з питання припинення вогню. "Це - перше, що повинно бути зроблено", - наголосив політолог.

Також, на думку експертів, кількість спостерігачів від ОБСЄ має бути доведена до 1 тисячі, і їм повинен бути наданий доступ до всіх територій. "Коли спрацюють ці два елементи, повинен відбутися обмін заручниками за принципом "всіх на всіх". І потім необхідно провести координацію більшої групи ОБСЄ щодо відведення військових підрозділів, найманців, озброєння та обладнання", - продовжив Костаньян.

Говорячи про контроль над кордоном, він запропонував запровадити міжнародний моніторинг. "Коли кордон буде закритий, тоді можна думати про вибори, тому що для нас умовою проведення виборів є безпека. Тільки після миру може бути амністія, і коли Україна буде готова, їй буде переданий контроль за кордоном від міжнародних сил. Після цього ми можемо мати децентралізацію та конституційну реформу. Для нас також важливо, щоб не було особливого статусу", - сказав політолог.

Також рекомендується оновити «нормандський формат». "Це дуже важливо особливо у світлі двосторонньої зустрічі росіян з американцями - Сурковим та Нуланд, де не було ні України, ні ЄС. Ми думаємо, що краще включити США в «нормандський формат", - наголосив Костаньян.

На його переконання, необхідно "уникнути цього непрозорого формату, де можуть бути ухвалені рішення, в яких не бере участь Україна та ЄС". "Також ми бачимо загрозу, що Україна в цьому питанні може бути пов'язана з Сирією, і якщо це так, то Україна за це заплатить, і Європа за це також заплатить", - підкреслив політолог.

Останньою рекомендацією він назвав продовження підтримки України за умови більшого контролю. "Ми також пропонуємо, і ця ідея зараз непопулярна в Брюсселі, надати Україні перспективу членства", - сказав Костаньян.

Політолог також вважає, що в разі, якщо ситуація буде залишатися такою, якою вона є зараз, чи вона погіршиться, ЄС має посилити санкції проти Росії.