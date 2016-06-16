Майже половина опитаних українців підтримує вступ до ЄС (інфографіка)

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з ним, якби референдум щодо питання, чи вступати Україні до Європейського Союзу, проводився у травні 2016 року, 49% жителів України проголосували б за вступ України до ЄС, 26% - проти, і решта 24% - не визначилися або не брали би участі у голосуванні.

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Якби ті, хто не визначився, як голосувати, як звичайно, не прийшли б на референдум щодо вступу в ЄС, участь у голосуванні взяли б близько 76% усіх, хто має право голосувати та проживає на неокупованій території, і подані голоси розподілилися б так: за вступ до ЄС - 65%, проти - 35%.

При цьому готовність жителів України проголосувати за вступ до ЄС протягом часу, що минув після анексії Криму та початку війни на Донбасі, практично не змінилася: у 2015 році за вступ України до ЄС були готові проголосувати 51,8% жителів України (без окупованих територій), у лютому цього року – 51%, у травні – 49%.

Опитування було проведено з 19 по 31 травня 2016 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Методом особистого інтерв'ю опитано 2014 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим та окупованої частини Донецької та Луганської областей) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.