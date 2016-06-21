В ГПУ повідомили про обшуки на вісьмох об'єктах у справі Майдану

Про це на брифінгу у вівторок заявила прокурор ГПУ Ольга Коріняк.

"Обшуки тривають на 8 об'єктах. Поки що ми кажемо лише про пана Клюєва і пана Сівковича. Йде мова про співучасть і інших осіб в цих злочинах", - зазначила вона.

У кого ще тривають обшуки, прокурор коментувати відмовилася, передає Українська правда.

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"Це окремі вісім приміщень, які в правах користування підозрюваних і їх родичів", - сказала лише прокурор.

За її словами, обшуки все ще тривають.

Слідчі шукають доказову базу, яка може підтверджувати їх участь у злочинах і докази, які можуть вказувати на їхнє місце перебування.

Водночас на запитання журналістів, як слідчі переплутали дім лідера фракції Радикальна партія Олега Ляшка з будинком Клюєва, Коріняк зазначила: "Ділянка, на яку прибули слідчі, обмежена єдиним парканом. Там не було розпізнавальних знаків щодо конкретної будівлі, тому це лише технічна ситуація".

На запитання, чи виникали перешкоди під час цих обшуків, вона відповіла: "Перешкод не було".

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура проводить обшуки в будівлях екс-секретаря РНБО і екс-голови АП часів Януковича - Андрія Клюєва та екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.