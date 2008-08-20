Тимошенко і Ющенко запрошені на Світовий конгрес українців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запрошені на засідання першої пленарної сесії ІХ конгресу Світового конгресу українців, яка відбудеться 20 серпня у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент Світового конгресу українців Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ.

Він зауважив що, крім керівництва держави, в урочистій частині засідання планується участь міністра закордонних справ, міністра культури і туризму, міністра внутрішніх справ, патріарха УПЦ КП ФІЛАРЕТА і патріарха УГКЦ Любомира ГУЗАРА, голови Української всесвітньої координаційної ради Дмитра ПАВЛИЧКА.