Тимошенко і Ющенко запрошені на Світовий конгрес українців
02:30, 20 серпня 2008Політика
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Про це повідомив президент СКУ
|Президент Всесвітнього конгресу українців Аскольд Лозинський
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент Світового конгресу українців Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ.
Він зауважив що, крім керівництва держави, в урочистій частині засідання планується участь міністра закордонних справ, міністра культури і туризму, міністра внутрішніх справ, патріарха УПЦ КП ФІЛАРЕТА і патріарха УГКЦ Любомира ГУЗАРА, голови Української всесвітньої координаційної ради Дмитра ПАВЛИЧКА.
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