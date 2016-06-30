Порошенко заявляє про вирішальні "тижні чи навіть дні" у запровадженні ЄС безвізового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим у Софії.

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Порошенко подякував за тверду підтримку Болгарії щодо запровадження безвізового режиму з боку ЄС для України.

«Зараз у вирішальні тижні чи навіть дні, коли ЄС має прийняти це рішення (щодо запровадження ЄС безвізового режиму для України - УНІАН), ми чекаємо скоординованих кроків і болгарських депутатів в Європарламенті, і позиції Болгарії в Раді ЄС, які дозволять найближчим часом прийняти важливе рішення щодо надання Україні безвізового режиму», - додав президент.

«Ми впевнені в тому, що Україна, після того як вона виконала усі зобов’язання, на сьогоднішній день має це отримати», - сказав Порошенко.