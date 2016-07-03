У ході саміту НАТО у Варшаві Україна визначить подальші дії з "нормандською четвіркою" - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко журналістам під час урочистостей з нагоди святкування Дня Військово-морських сил Збройних сил України сьогодні у Одесі.

«По зустрічі в «нормандському форматі» можу сказати, що ми скоординуємо наші дії під час зустрічі на саміті Україна-НАТО, який буде 8 числа (липня) в Варшаві, і визначимося там щодо подальших дій по «нормандському формату», - зазначив він.

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«Мова йде не тільки про факт зустрічі, мова йдеться про те, щоб були якісно підготовлені документи», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 8-9 липня у Варшаві відбудеться черговий саміт НАТО.

Також під час саміту заплановане засідання Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав.

«В понеділок [4 липня] міністр закордонних справ України Павло Клімкін і заступник голови президентської адміністрації Костянтин Єлісєєв відправляються в Європу для того, щоб на рівні помічників голів держав та урядів провести підготовку можливого засідання «нормандського формату», - заявив він.

«Ці зустрічі будуть проходити регулярно», - зауважив президент України.