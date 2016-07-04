Під Раду принесли 450 іменних тюремних кухлів (фото)

Про це повідомляється на Twitter-сторінці руху "Чесно".

"Активісти вимагають біля Верховної Ради вимагають зняття недоторканості та арешту депутата Онищенка", - йдеться у повідомленні.

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Активісти принесли під парламент 450 іменних тюремних кружок.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання та арешт народного депутата Олександра Онищенка.

Його підозрюють у «створенні злочинної організації з метою заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн.

НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі. Затриманим раніше 10 підозрюваним у причетності до даної схеми було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Сумарний розмір застави складає понад 1 млрд грн.