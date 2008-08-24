Янукович: ПР ініціюватиме внесення змін до Конституції

Фракція Партії регіонів ініціюватиме створення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України щодо внесення змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам у Києві повідомив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що фракція Партії регіонів веде переговори з усіма фракціями парламенту щодо внесення змін до Основного Закону. В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що фракція ПР вже зареєструвала проект закону щодо внесення змін до Конституції.

«Ми будемо намагатися розпочати цей процес якнайшвидше », - сказав лідер Партії регіонів.

За його словами, від ефективності влади залежатиме майбутнє нашої країни, адже у нинішньому стані вона не може далі жити.