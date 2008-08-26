Яценюк сьогодні їде у затоплені села
07:21, 26 серпня 2008Політика
771 0
Спікер побуває і на батьківщині
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК 26-27 серпня відвідає Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку та Вінницьку області, які найбільше постраждали від повені наприкінці липня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, у ході робочої поїздки А.ЯЦЕНЮК візьме участь у науково-практичній конференції педагогічних працівників, огляне затоплені території сіл, зустрінеться з керівниками органів місцевого самоврядування, виконавчої влади районів і населених пунктів постраждалих районів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter