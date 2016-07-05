"Ви побачите інші прізвища": Луценко обіцяє найближчим часом нові "газові" справи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у парламенті під час розгляду питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешту народного депутата від “Волі народу” Олександра Онищенка.

“Ця справа є лише першою сигнальною справою проти газової мафії. Генеральна прокуратура, Департамент по боротьбі з економічними злочинами - буквально найближчим часом йдуть на другу подібну справу. І ви побачите інші прізвища, і обов'язково в решті-решт вийдемо на тих, хто в “Укргазвидобуванні” дозволяв існування цих злочинних схем”, - зазначив Луценко.

Читайте такожХолодницький визнає, що Онищенка немає в Україні

Нагадаємо, 15 червня НАБУ передало до Генпрокуратури подання для підготовки матеріалів про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт народного депутата Олександра Онищенка.

Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств з договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

За попередніми даними, в результаті викритої газової схеми державі було завдано збитків у розмірі 3 млрд грн. НАБУ вже затримало 11 підозрюваних у цій справі. Затриманим раніше 10 підозрюваним у причетності до даної схеми було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів. Сумарний розмір застави становить більше 1 млрд грн.

У вівторок, 5 липня, Рада підтримала подання Луценка про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка.