Онищенко 2 липня полетів до Мінська, втекти йому дозволив закон - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на питання щодо місцезнаходження Онищенка.

“Прикордонна служба доповіла, що 2 числа цього місяця Онищенко на борту літака покинув Україну з місцем призначення “Мінськ”. До сьогоднішнього голосування жодна правоохоронна структура України не мала можливості зупинити недоторканного слугу народу, який міг до сьогоднішнього голосування вільно пересуватися”, - сказав Луценко.

За його словами, найближчим часом після висловлення підозри буде також почато процедуру державного і міждержавного розшуку Онищенка з тим, щоб притягнути його до досудового слідства, а потім і до судового.

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«У разі, якщо він буде ухилятися від нього, він, звичайно, буде виставлений у розшук, а у разі, якщо найближчим часом не з'явиться в Україні, - нове законодавство дозволяє його притягнути до відповідальності заочно і конфіскувати усе його майно”, - сказав генпрокурор.

Луценко зазначив, що Онищенку дали втекти з країни через недосконалість законодавства про недоторканність народних депутатів.

“Сьогодні заявляли, що дали Онищенку втекти. Це правда. Дали за законом про регламент ВР, яким передбачена саме така процедура притягнення депутатів до кримінальної відповідальності”, - сказав він.

Генпрокурор нагадав, що відповідно до цього закону спочатку 5 днів регламентний комітет Верховної Ради готує до розгляду питання, ще через 20 днів питання має бути розглянуте, а потім декілька днів необхідно для винесення його на розгляд парламенту.

За його словами, за весь цей час, поки йде розгляд питання, не втекти з країни “може тільки смілива і чесна людина, але, на жаль, пан Онищенко таким не є, бо 2-го числа цього місяця він літаком покинув Україну як народний депутат України".

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"Зупинити його правоохоронні органи не мають жодної законної можливості. Регламент і закон про статус народного депутата це робити забороняють, і це прекрасно знають ті, хто “клікушествує” в залі з приводу того, що йому хтось дав втекти”, - заявив Луценко.

Генпрокурор закликав парламент скасувати депутатську недоторканність, а не займатися “голим популізмом”.

“Загалом мушу сказати, що процедура зняття недоторканності виписана сьогодні в інтересах народних депутатів, а не суспільства, справедливості і закону. Це правда. Особисто я не маю конфліктів з Олександром Онищенком і як генеральний прокурор я зараз дію в інтересах народу і закону і запрошую вас сьогодні діяти саме в таких інтересах”, - наголосив він.

Луценко заявив, що гарантує Онищенку як генпрокурор “відкрите і чесне досудове слідство”, а президент України гарантує Онищенку “відкритий і чесний судовий процес”.

Нагадаємо, сьогодні ВР дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка.