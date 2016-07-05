Холодницький визнає, що Онищенка немає в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

“За останньою інформацією, він не в Україні. І не у Відні, як казали. Я не можу сказати багато, але скажу: у Відень через Мінськ не літають”, - сказав Холодницький.

Крім того, на питання щодо наступних дій після позитивного голосування по поданню ГПУ, Холодницький зазначив, що вже має проект підозри по справі. “Оскільки по закону він вноситься генпрокурором, я його передаю генпрокурору”, - зазначив представник прокуратури і додав, що генпрокурор сьогодні має доповідати в парламенті.

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Також на питання щодо вручення підозри Онищенку у випадку, якщо його все ж немає в Україні, Холодницький зазначив, що в такому випадку є, зокрема, засоби поштового зв'язку.

За словами представника прокуратури, у підозрі йдеться про три статті: створення злочинної організації, легалізація одержаних злочинним шляхом доходів та розкрадання.

Керівник САП також наголосив, що згідно регламенту все ж ідеться про можливість притягнення до відповідальності, затримання та арешту через одне подання, а не три окремих, на чому наголошував регламентний комітет ВР.