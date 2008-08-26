Медведєв закріпив присутність військ РФ в Південній Осетії та Абхазії

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ закріпив присутність російських військ у Південній Осетії і Абхазії.

Це передбачено указами Д.МЕДВЕДЄВА «Про визнання Республіки Південна Осетія» і «Про визнання Республіки Абхазія».

Зокрема, глава Російської Федерації у зв`язку із зверненням Президента Республіки Південна Осетія і Президента Абхазії, доручив Міністерству оборони Російської Федерації забезпечити до укладання договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу, здійснення збройними силами РФ на територіях цих Республік функцій з підтримки миру.