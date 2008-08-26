Інститут Горшеніна проведе прес-конференцію «Майбутнє України очима дітей»
28 серпня (четвер) 2008 року о 12:00 в Інституті Горшеніна (м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14) відбудеться прес-конференція «Майбутнє України очима дітей» - результати спеціального соціологічного дослідження
в рамках річної програми досліджень 2008 року «ПРОЕКТ КРАЇНИ».
Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.
На прес-конференцію винесено питання:
· Якою має стати Україна через 10 років, щоб сучасні діти нею пишалися?
· Як, на думку дітей, можна зробити життя в Україні більш безпечним?
· Якою має бути школа, щоб дитині хотілося до неї ходити?
· Якою має бути Україна, щоб її поважали в світі?
· Пропозиції відносно засобів боротьби з бідністю
· Співпрацю з якими країнами діти вважають необхідною для України?
· Чого прагнуть досягти у своєму житті сьогоднішні діти?
· Яка професія найпопулярніша серед підлітків?
Учасники прес-конференції:
- Кость Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;
- Марина Ткаченко – керівник проекту «Майбутнє України очима дітей». експерт в галузі соціального проектування;
- Вікторія Савостьянова – керівник інформаційного департаменту Інституту Горшеніна.
З питань акредитації звертатися за номером 044-2304963.