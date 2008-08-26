Інститут Горшеніна проведе прес-конференцію «Майбутнє України очима дітей»

28 серпня (четвер) 2008 року о 12:00 в Інституті Горшеніна (м. Київ, вул. Чапаєва 4, 3-й поверх, оф.14) відбудеться прес-конференція «Майбутнє України очима дітей» - результати спеціального соціологічного дослідження

в рамках річної програми досліджень 2008 року «ПРОЕКТ КРАЇНИ».

Організатор прес-конференції – Інститут Горшеніна.

На прес-конференцію винесено питання:

· Якою має стати Україна через 10 років, щоб сучасні діти нею пишалися?

· Як, на думку дітей, можна зробити життя в Україні більш безпечним?

· Якою має бути школа, щоб дитині хотілося до неї ходити?

· Якою має бути Україна, щоб її поважали в світі?

· Пропозиції відносно засобів боротьби з бідністю

· Співпрацю з якими країнами діти вважають необхідною для України?

· Чого прагнуть досягти у своєму житті сьогоднішні діти?

· Яка професія найпопулярніша серед підлітків?

Учасники прес-конференції:

- Кость Бондаренко – директор Інституту Горшеніна;

- Марина Ткаченко – керівник проекту «Майбутнє України очима дітей». експерт в галузі соціального проектування;

- Вікторія Савостьянова – керівник інформаційного департаменту Інституту Горшеніна.

З питань акредитації звертатися за номером 044-2304963.