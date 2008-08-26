Голова британського МЗС їде до Києва створювати коаліцію з протидії Москві

17:40, 26 серпня 2008
Політика
4635 0

...якомога ширшу

Голова МЗС Великобританії Девід Мілібенд відкинув визнання Росією Абхазії і Південної Осетії і закликав створити міжнародну коаліцію для протистояння цьому процесу, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters .

«Я провожу сьогодні переговори з нашими зарубіжними партнерами і завтра відправлюся з візитом до Києва, щоб забезпечити створення якомога ширшої коаліції проти російської агресії в Грузії», – заявив він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter