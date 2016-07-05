Скандальний нардеп Онищенко задумався про статус політичного біженця і збирається в Лондон

Про це народний депутат від групи "Воля народу" заявив в інтерв'ю виданню Страна.ua.

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На питання журналіста про те, де нардеп збирається жити після того, як Рада дозволила його затримання та арешт, Онищенко відповів : "Ну де в світі можна отримати статус політичного біженця? Буду вивчати. Англія, напевно. Мені подобається Лондон, гарне місто".

Як повідомляв УНІАН, Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Його підозрюють у створенні злочинної організації з метою заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності товариств з договорами про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування".

За попередніми даними, в результаті застосування цієї газової схеми країні було завдано збитків на 3 млрд грн. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вже підписав відповідну постанову ВР.